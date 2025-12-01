Contes du fil de neige France Quatromme Carhaix-Plouguer

Contes du fil de neige France Quatromme

40 Rue des Martyrs Carhaix-Plouguer Finistère

10 décembre 2025, 17:00

2025-12-10

C’est Noël ! Tirez le fil de la neige pour faire tomber les contes venus du froid.

La sorcière des neiges a étendu son grand manteau blanc. L’oiseau cherche unabri, le chat gourmand vient réveillonner chez le perroquet. Le loup cherche àse préparer une bonne soupe à cailloux.

Un répertoire de contes traditionnels et inventés pour toute la famille. .

+33 6 12 27 47 85

