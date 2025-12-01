Contes du fil de neige France Quatromme Carhaix-Plouguer
40 Rue des Martyrs Carhaix-Plouguer Finistère
Début : 2025-12-10 17:00:00
C’est Noël ! Tirez le fil de la neige pour faire tomber les contes venus du froid.
La sorcière des neiges a étendu son grand manteau blanc. L’oiseau cherche unabri, le chat gourmand vient réveillonner chez le perroquet. Le loup cherche àse préparer une bonne soupe à cailloux.
Un répertoire de contes traditionnels et inventés pour toute la famille. .
40 Rue des Martyrs Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 6 12 27 47 85
