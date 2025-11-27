CONTES DU FROID POUR RÉCHAUFFER LES CŒURS Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris

Selon la couleur du ciel, le choix de la conteuse et la composition du public, on pourra rencontrer un chat, un chien, un bœuf, une fillette et une dame blanche, un gamin et un bonhomme de neige, le froid, la glace, et la chaleur d’un bon feu et celle de l’amitié. Un spectacle qui s’adapte à son public. Un plaisir à déguster en famille.

Sonia Koskas

Retrouvons-nous au chaud autour de la conteuse Sonia Koskas pour écouter un florilège de contes nous racontant l’hiver : des contes pour les petits, de contes pour les plus grands et pour les parents

Le samedi 31 janvier 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit Tout public. A partir de 6 ans.

Bibliothèque Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris

+33140332601 bibliotheque.naguib-mahfouz@paris.fr