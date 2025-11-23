Contes du froid pour se tenir chaud Bibliothèque Médiathèque Thiviers
Contes du froid pour se tenir chaud Bibliothèque Médiathèque Thiviers mercredi 17 décembre 2025.
Contes du froid pour se tenir chaud
Bibliothèque Médiathèque 3 espace Rodolphe Charles Cézard Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
Contes du froid pour se tenir chaud par la conteuse Loule des Bois, partenariat avec Atout Contes; GRATUIT/ Réservation conseillée (Places limitées)
+ Clap de fin/Bouquet final d’Atout Contes Venez remercier vos conteuses qui vous ont transmis leur passion tant d’années ✨
Contes du froid pour se tenir chaud par la conteuse Loule des Bois, partenariat avec Atout Contes; GRATUIT/ Réservation conseillée (Places limitées)
+ Clap de fin/Bouquet final d’Atout Contes Venez remercier vos conteuses qui vous ont transmis leur passion tant d’années ✨ .
Bibliothèque Médiathèque 3 espace Rodolphe Charles Cézard Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82
English : Contes du froid pour se tenir chaud
Contes du froid pour se tenir chaud by storyteller Loule des Bois, in partnership with Atout Contes; FREE/ Reservations recommended (Places limited)
+ Clap de fin/Bouquet final by Atout Contes Come and thank the storytellers who have passed on their passion to you for so many years?
German : Contes du froid pour se tenir chaud
Contes du froid pour se tenir chaud von der Märchenerzählerin Loule des Bois, Partnerschaft mit Atout Contes; GRATIS/ Reservierung empfohlen (Begrenzte Plätze)
+ Clap de fin/Bouquet final von Atout Contes Kommen Sie und bedanken Sie sich bei Ihren Erzählerinnen, die Ihnen ihre Leidenschaft so viele Jahre lang vermittelt haben?
Italiano :
Racconti dal freddo per scaldarsi a cura della cantastorie Loule des Bois, in collaborazione con Atout Contes; GRATUITO/ Prenotazione consigliata (posti limitati)
+ Clap de fin/Bouquet finale di Atout Contes: Venite a ringraziare i vostri narratori che vi hanno trasmesso la loro passione per tanti anni?
Espanol : Contes du froid pour se tenir chaud
Cuentos del frío para entrar en calor por el cuentacuentos Loule des Bois, en colaboración con Atout Contes; GRATUITO/ Se recomienda reservar (Plazas limitadas)
+ Clap de fin/Bouquet final por Atout Contes Venga a dar las gracias a los cuentacuentos que le han transmitido su pasión durante tantos años..
L’événement Contes du froid pour se tenir chaud Thiviers a été mis à jour le 2025-11-20 par Isle-Auvézère