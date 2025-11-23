Contes du froid pour se tenir chaud Bibliothèque Médiathèque Thiviers

Contes du froid pour se tenir chaud

Bibliothèque Médiathèque 3 espace Rodolphe Charles Cézard Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Contes du froid pour se tenir chaud par la conteuse Loule des Bois, partenariat avec Atout Contes; GRATUIT/ Réservation conseillée (Places limitées)

+ Clap de fin/Bouquet final d’Atout Contes Venez remercier vos conteuses qui vous ont transmis leur passion tant d’années ✨

Bibliothèque Médiathèque 3 espace Rodolphe Charles Cézard Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82

English : Contes du froid pour se tenir chaud

Contes du froid pour se tenir chaud by storyteller Loule des Bois, in partnership with Atout Contes; FREE/ Reservations recommended (Places limited)

+ Clap de fin/Bouquet final by Atout Contes Come and thank the storytellers who have passed on their passion to you for so many years?

German : Contes du froid pour se tenir chaud

Contes du froid pour se tenir chaud von der Märchenerzählerin Loule des Bois, Partnerschaft mit Atout Contes; GRATIS/ Reservierung empfohlen (Begrenzte Plätze)

+ Clap de fin/Bouquet final von Atout Contes Kommen Sie und bedanken Sie sich bei Ihren Erzählerinnen, die Ihnen ihre Leidenschaft so viele Jahre lang vermittelt haben?

Italiano :

Racconti dal freddo per scaldarsi a cura della cantastorie Loule des Bois, in collaborazione con Atout Contes; GRATUITO/ Prenotazione consigliata (posti limitati)

+ Clap de fin/Bouquet finale di Atout Contes: Venite a ringraziare i vostri narratori che vi hanno trasmesso la loro passione per tanti anni?

Espanol : Contes du froid pour se tenir chaud

Cuentos del frío para entrar en calor por el cuentacuentos Loule des Bois, en colaboración con Atout Contes; GRATUITO/ Se recomienda reservar (Plazas limitadas)

+ Clap de fin/Bouquet final por Atout Contes Venga a dar las gracias a los cuentacuentos que le han transmitido su pasión durante tantos años..

