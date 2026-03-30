Contes du mercredi

2 place Aristide Briand Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Contes du mercredi

Les bibliothécaires invitent les enfants, leurs parents et grands-parents à écouter des histoires et comptines

En partenariat avec le Centre Socio Culturel du Mellois .

2 place Aristide Briand Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 91 09 mediatheque@melle.fr

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English : Contes du mercredi

L’événement Contes du mercredi Melle a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Pays Mellois