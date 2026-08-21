Contes du monstre du placard, Médiathèque de Payzac, Payzac

Informations pratiques

Contes du monstre du placard Mercredi 28 octobre, 10h00 Médiathèque de Payzac Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-28T10:00:00+01:00 – 2026-10-28T10:45:00+01:00

Fin : 2026-10-28T10:00:00+01:00 – 2026-10-28T10:45:00+01:00

Spectacle jeune public dès 4 ans.

Médiathèque de Payzac Place Jean-Pierre Timbaud 24270 Payzac Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Monia Lyorit