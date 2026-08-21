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Contes du monstre du placard, Médiathèque de Payzac, Payzac

mercredi 28 octobre 2026 · Médiathèque de Payzac · Payzac

Contes du monstre du placard, Médiathèque de Payzac, Payzac

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Lieu
Médiathèque de Payzac
Adresse
Place Jean-Pierre Timbaud 24270 Payzac
Ville
24270 Payzac
Département
Dordogne

Contes du monstre du placard Mercredi 28 octobre, 10h00 Médiathèque de Payzac Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-28T10:00:00+01:00 – 2026-10-28T10:45:00+01:00
Fin : 2026-10-28T10:00:00+01:00 – 2026-10-28T10:45:00+01:00

Spectacle jeune public dès 4 ans.

Médiathèque de Payzac Place Jean-Pierre Timbaud 24270 Payzac Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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