AGENDA · Payzac
Contes du monstre du placard, Médiathèque de Payzac, Payzac
mercredi 28 octobre 2026 · Médiathèque de Payzac · Payzac
Informations pratiques
Contes du monstre du placard Mercredi 28 octobre, 10h00 Médiathèque de Payzac Dordogne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-28T10:00:00+01:00 – 2026-10-28T10:45:00+01:00
Fin : 2026-10-28T10:00:00+01:00 – 2026-10-28T10:45:00+01:00
Spectacle jeune public dès 4 ans.
Médiathèque de Payzac Place Jean-Pierre Timbaud 24270 Payzac Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Monia Lyorit
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