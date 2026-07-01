Contes du Petit Peuple à Wingles (62), Le Nid, Wingles
samedi 4 juillet 2026 · Le Nid · Wingles
Informations pratiques
Contes du Petit Peuple à Wingles (62) Samedi 4 juillet, 18h30 Le Nid Pas-de-Calais
Entrée Gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T18:30:00+02:00 – 2026-07-04T19:30:00+02:00
Fin : 2026-07-04T18:30:00+02:00 – 2026-07-04T19:30:00+02:00
Contes du Petit Peuple
Spectacle en duo à partir de 7 ans
Les êtres qui forment le Petit Peuple détiennent bien des secrets …
Les Fées, les Korrigans, les Gobelins possèdent les clefs de nombreux sortilèges qu’ils manient avec une grande aisance ! Aimeriez-vous mieux les connaître et pousser la porte qui mène à leur monde mystérieux ?
Vous y apprendrez comment voir ces créatures, vous découvrirez leurs moeurs, leurs pouvoirs sur la nature et sur notre monde …
Répertoire des contes fantastiques et merveilleux
Le Nid 26 rue Jules Guesde WINGLES Wingles 62410 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://wingles.fr/le-nid/ »}]
Contes du Petit Peuple Spectacle en duo à partir de 7 ans Contes Musique
Manon Louchart
À voir aussi à Wingles (Pas-de-Calais)
- Summer Wingles Wingles 4 juillet 2026