Contes du samedi soir, le fil dans tous ses états Ti an Holl Plestin-les-Grèves

Contes du samedi soir, le fil dans tous ses états

Ti an Holl 7 Place d’Auvelais Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-17 18:00:00

Lorsque le tissage, le filage et le cardage se rencontrent, Les Diseurs de Contes (de Lannion) sont là ! Ils vous racontent des histoires à la fois récits d’existence et métaphores de la vie.

Ils seront accompagnés exceptionnellement sur cette soirée par Nolo Moreau qui fera jouer ses doigts sur les cordes de sa guitare. .

