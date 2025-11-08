Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Contes du samedi soir Ti an Holl Plestin-les-Grèves

Contes du samedi soir

Ti an Holl 7 Place d’Auvelais Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-08 18:00:00
fin : 2025-11-08

Date(s) :
2025-11-08

Ciall Agus Ceol Légendes d’Irlande
Par Blaithin Allain et David Hopkins   .

Ti an Holl 7 Place d’Auvelais Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 35 06 28 

