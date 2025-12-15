Contes du Solstice Gensac
Contes du Solstice Gensac samedi 20 décembre 2025.
Contes du Solstice
Médiathèque de Gensac Gensac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
La médiathèque a le plaisir d’accueillir Sylvie Latrille, autrice et conteuse de Gensac.
Entrée libre
La rencontre suivie d’une séance de dédicaces. .
Médiathèque de Gensac Gensac 33890 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 47 49 19 mediatheque@gensac.fr
English : Contes du Solstice
L’événement Contes du Solstice Gensac a été mis à jour le 2025-12-11 par OT Castillon-Pujols