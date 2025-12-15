Contes du Solstice Gensac

Contes du Solstice

Médiathèque de Gensac Gensac Gironde

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

La médiathèque a le plaisir d’accueillir Sylvie Latrille, autrice et conteuse de Gensac.

Entrée libre

La rencontre suivie d’une séance de dédicaces. .

Médiathèque de Gensac Gensac 33890 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 47 49 19 mediatheque@gensac.fr

