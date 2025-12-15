Contes du Solstice Gensac

Contes du Solstice Gensac samedi 20 décembre 2025.

Médiathèque de Gensac

Tarif : – –

La médiathèque a le plaisir d’accueillir Sylvie Latrille, autrice et conteuse de Gensac.
Entrée libre
La rencontre suivie d’une séance de dédicaces.   .

Médiathèque de Gensac Gensac 33890 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 47 49 19  mediatheque@gensac.fr

