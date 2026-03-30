Contes du vendredi Melle
Contes du vendredi Melle vendredi 3 avril 2026.
Contes du vendredi
2 place Aristide Briand Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Contes du vendredi
Vendredi 3 avril à 10h30 à la médiathèque de Melle
Les bibliothécaires invitent les enfants, leurs parents et grands-parents à écouter des histoires et comptines
En partenariat avec le Centre Socio Culturel du Mellois
Renseignements 05 49 27 91 09 .
2 place Aristide Briand Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 91 09 mediatheque@melle.fr
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English : Contes du vendredi
L’événement Contes du vendredi Melle a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Pays Mellois
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