Contes du vent d’ouest Salle des associations Épargnes
Contes du vent d’ouest Salle des associations Épargnes dimanche 16 novembre 2025.
Contes du vent d’ouest
Salle des associations Place de la Mairie Épargnes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 15:00:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
De pierre et de sable, contes du vent d’ouest, spectacle proposé par les bénévoles de la bibliothèque.
.
Salle des associations Place de la Mairie Épargnes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 80 43 45
English :
De pierre et de sable, contes du vent d’ouest, a show put on by library volunteers.
German :
De pierre et de sable, contes du vent d’ouest (Stein und Sand, Geschichten vom Westwind), von den Freiwilligen der Bibliothek angebotene Aufführung.
Italiano :
De pierre et de sable, contes du vent d’ouest, uno spettacolo realizzato dai volontari della biblioteca.
Espanol :
De pierre et de sable, contes du vent d’ouest, espectáculo organizado por voluntarios de la biblioteca.
L’événement Contes du vent d’ouest Épargnes a été mis à jour le 2025-11-05 par Royan Atlantique