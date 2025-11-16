Contes du vent d’ouest Salle des associations Épargnes

Contes du vent d’ouest

Salle des associations Place de la Mairie Épargnes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 15:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

De pierre et de sable, contes du vent d’ouest, spectacle proposé par les bénévoles de la bibliothèque.

.

Salle des associations Place de la Mairie Épargnes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 80 43 45

English :

De pierre et de sable, contes du vent d’ouest, a show put on by library volunteers.

German :

De pierre et de sable, contes du vent d’ouest (Stein und Sand, Geschichten vom Westwind), von den Freiwilligen der Bibliothek angebotene Aufführung.

Italiano :

De pierre et de sable, contes du vent d’ouest, uno spettacolo realizzato dai volontari della biblioteca.

Espanol :

De pierre et de sable, contes du vent d’ouest, espectáculo organizado por voluntarios de la biblioteca.

L’événement Contes du vent d’ouest Épargnes a été mis à jour le 2025-11-05 par Royan Atlantique