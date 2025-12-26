Contes en balade, Médiathèque Espelette

Contes en balade

Geneviève, conteuse créative vous propose de faire entrer les enfants dans le monde merveilleux des contes et des livres avec des tapis-lectures.

Les tout-petits pourront prolonger le plaisir des histoires en manipulant des créations textiles originales pleines de découvertes inattendues.

Pensez- à réserver car la jauge est limitée.

De 0 à 5 ans. .

