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Contes en balade Médiathèque Espelette

mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque · Espelette

Contes en balade Médiathèque Espelette

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
70 xerri karrika
Ville
64250 Espelette
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Espelette

Contes en balade

Médiathèque 70 xerri karrika Espelette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:30:00
fin : 2026-09-23

Date(s) :
2026-09-23

Geneviève, conteuse créative vous propose de faire entrer les enfants dans le monde merveilleux des contes et des livres avec des tapis-lectures.
Les tout-petits pourront prolonger le plaisir des histoires en manipulant des créations textiles originales pleines de découvertes inattendues.
Pensez- à réserver car la jauge est limitée.
De 0 à 5 ans.   .

Médiathèque 70 xerri karrika Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 09 80  mediatheque@mairie-espelette.fr

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English : Contes en balade

L’événement Contes en balade Espelette a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Pays Basque

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