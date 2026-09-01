Contes en balade Médiathèque Espelette
mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque · Espelette
Informations pratiques
Espelette
Contes en balade
Médiathèque 70 xerri karrika Espelette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:30:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Geneviève, conteuse créative vous propose de faire entrer les enfants dans le monde merveilleux des contes et des livres avec des tapis-lectures.
Les tout-petits pourront prolonger le plaisir des histoires en manipulant des créations textiles originales pleines de découvertes inattendues.
Pensez- à réserver car la jauge est limitée.
De 0 à 5 ans. .
Médiathèque 70 xerri karrika Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 09 80 mediatheque@mairie-espelette.fr
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English : Contes en balade
L’événement Contes en balade Espelette a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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