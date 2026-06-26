Contes en jeu l’univers de Tante Coco Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins

Romanèche-Thorins

Contes en jeu l’univers de Tante Coco

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 16:00:00

fin : 2026-08-28 16:40:00

Date(s) :

2026-08-28

Tante Coco raconte et chante des contes et comptines traditionnels autour de chaque jeu, créant un moment tendre et rassurant pour les tout-petits.

L’activité stimule la manipulation et l’imaginaire grâce à un concept 3 en 1 puzzle aux pièces épaisses, jeu d’équilibre et jeu de dé.

Un ensemble ludique et affectif qui captive les enfants et soutient leurs premières découvertes.

Enfant de 3 à 6 ans (présence d’un adulte obligatoire). Réservation obligatoire sur le site. .

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02

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English : Contes en jeu l’univers de Tante Coco

L’événement Contes en jeu l’univers de Tante Coco Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-06-26 par Musée départemental du Compagnonnage