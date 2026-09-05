Informations pratiques

Saint-Jeures

Contes en Marches

Médiathèque Saint-Jeures Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 10:00:00

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-20

« Piti Piou » par Sophie Verdier. Contes, jeux de doigts, chansons, musique et objets insolites. En partenariat avec le Relais Petite Enfance. A partir de 1 an.

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Médiathèque Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10

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English :

« Piti Piou » by Sophie Verdier. Stories, finger plays, songs, music, and unusual objects. In partnership with Relais Petite Enfance. For children ages 1 and up.

L’événement Contes en Marches Saint-Jeures a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme du Haut-Lignon