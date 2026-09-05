Contes en Marches Saint-Jeures
mardi 20 octobre 2026 · Saint-Jeures
Informations pratiques
Saint-Jeures
Contes en Marches
Médiathèque Saint-Jeures Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 10:00:00
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-10-20
« Piti Piou » par Sophie Verdier. Contes, jeux de doigts, chansons, musique et objets insolites. En partenariat avec le Relais Petite Enfance. A partir de 1 an.
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Médiathèque Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10
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English :
« Piti Piou » by Sophie Verdier. Stories, finger plays, songs, music, and unusual objects. In partnership with Relais Petite Enfance. For children ages 1 and up.
L’événement Contes en Marches Saint-Jeures a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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