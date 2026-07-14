Informations pratiques

Laprade

CONTES EN MONTAGNE NOIRE CONTES D’AÏCI, CONTES D’AÏLA

Laprade Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-25 20:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Contes d’aïci, contes d’aïl, de Malika Verlaguet

Sous ce titre vagabond et sautillant se cache un répertoire sauvage de contes mis côte à côte, mais qui, dans leur grande diversité, vivent en bonne harmonie.

Ils ont pour point commun le fait d’avoir voyagé de bouche à oreille, traversé le temps et l’espace, pour nous parler des grands mystères du monde, mais aussi de nos petites vies intérieures nos joies, nos chagrins, nos peurs, nos espoirs, nos désirs secrets… grâce à des personnages qui font le chemin pour nous.

Et puis deux langues, française et occitane l’une qui éclaire l’autre. Des langues non pas perçues comme des frontières mais comme des passeports pour l’émotion et l’imaginaire. Là où le tout petit se relie à l’universel, s’ouvre un espace de liberté. Le temps semble s’y arrêter, le temps d’un conte…

Tout public à partir de 6 ans

Restauration sur place possible

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Laprade 11390 Aude Occitanie aurelie.resplandy@cdcmontagnenoire.fr

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English :

Tales of a%EFci, Tales of a%EFl, by Malika Verlaguet

Behind this whimsical, playful title lies a wild collection of tales set side by side—tales that, despite their great diversity, coexist in perfect harmony.

What they have in common is this: they have traveled from mouth to ear, across time and space, to tell us about the great mysteries of the world, but also about our own little inner lives: our joys, our sorrows, our fears, our hopes, our secret desires… through characters who lead the way for us.

And then there are two languages, French and Occitan: one illuminating the other. Languages perceived not as barriers but as passports to emotion and the imagination. Where the very small connects with the universal, a space of freedom opens up. Time seems to stand still—just for the duration of a story?

For all ages, ages 6 and up

On-site dining available

L’événement CONTES EN MONTAGNE NOIRE CONTES D’AÏCI, CONTES D’AÏLA Laprade a été mis à jour le 2026-07-06 par