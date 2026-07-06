Informations pratiques

Fraisse-Cabardès

CONTES EN MONTAGNE NOIRE DE CHEZ MOI À CHEZ MOI

Fraisse-Cabardès Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 19:00:00

fin : 2026-10-09 20:30:00

Date(s) :

2026-10-09

De chez moi à chez moi de Florant Mercadier

Pour son nouveau spectacle, Florant Mercadier fait le récit d’une odyssée celle d’un jeune homme débarquant de la campagne à la grande ville.

Avec son ironie et sa tendresse, mêlant contes et anecdotes, il raconte en musique et en humour son Grand Voyage celui de son imaginaire, né de cette rencontre entre deux mondes et deux langues, trouvant de quoi s’amuser d’un côté comme de l’autre. Mais il rend hommage, au passage, à ses maîtres conteurs: son père, Padena, Jean Boudou, Jean-Louis Courtial, Alberte Forestier, Pau de Boni et d’autres…

Tout public à partir de 9 ans

Durée 1h

Restauration sur place possible

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Fraisse-Cabardès 11600 Aude Occitanie aurelie.resplandy@cdcmontagnenoire.fr

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English :

From My Home %E0 to My Home by Florant Mercadier

In his new show, Florant Mercadier recounts an odyssey: that of a young man moving from the countryside %E0 to the big city.

With his characteristic blend of irony and tenderness, mixing stories and anecdotes, he recounts his Great Journey—a journey of the imagination—through music and humor, born of this encounter between two worlds and two languages, finding something to enjoy on both sides. But along the way, he pays tribute to his master storytellers: his father, Padena, Jean Boudou, Jean-Louis Courtial, Alberte Forestier, Pau de Boni, and others…

Suitable for all ages 9 and up

Duration: 1 hour

On-site dining available

L’événement CONTES EN MONTAGNE NOIRE DE CHEZ MOI À CHEZ MOI Fraisse-Cabardès a été mis à jour le 2026-07-06 par