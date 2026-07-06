CONTES EN MONTAGNE NOIRE DE CHEZ MOI À CHEZ MOI Fraisse-Cabardès
vendredi 9 octobre 2026 · Fraisse-Cabardès
Informations pratiques
Fraisse-Cabardès
CONTES EN MONTAGNE NOIRE DE CHEZ MOI À CHEZ MOI
Fraisse-Cabardès Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 19:00:00
fin : 2026-10-09 20:30:00
Date(s) :
2026-10-09
De chez moi à chez moi de Florant Mercadier
Pour son nouveau spectacle, Florant Mercadier fait le récit d’une odyssée celle d’un jeune homme débarquant de la campagne à la grande ville.
Avec son ironie et sa tendresse, mêlant contes et anecdotes, il raconte en musique et en humour son Grand Voyage celui de son imaginaire, né de cette rencontre entre deux mondes et deux langues, trouvant de quoi s’amuser d’un côté comme de l’autre. Mais il rend hommage, au passage, à ses maîtres conteurs: son père, Padena, Jean Boudou, Jean-Louis Courtial, Alberte Forestier, Pau de Boni et d’autres…
Tout public à partir de 9 ans
Durée 1h
Restauration sur place possible
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Fraisse-Cabardès 11600 Aude Occitanie aurelie.resplandy@cdcmontagnenoire.fr
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English :
From My Home %E0 to My Home by Florant Mercadier
In his new show, Florant Mercadier recounts an odyssey: that of a young man moving from the countryside %E0 to the big city.
With his characteristic blend of irony and tenderness, mixing stories and anecdotes, he recounts his Great Journey—a journey of the imagination—through music and humor, born of this encounter between two worlds and two languages, finding something to enjoy on both sides. But along the way, he pays tribute to his master storytellers: his father, Padena, Jean Boudou, Jean-Louis Courtial, Alberte Forestier, Pau de Boni, and others…
Suitable for all ages 9 and up
Duration: 1 hour
On-site dining available
L’événement CONTES EN MONTAGNE NOIRE DE CHEZ MOI À CHEZ MOI Fraisse-Cabardès a été mis à jour le 2026-07-06 par