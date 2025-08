CONTES EN MONTAGNE NOIRE LA CHÈVRE E LO BODEGAIRE Fontiers-Cabardès

CONTES EN MONTAGNE NOIRE LA CHÈVRE E LO BODEGAIRE Fontiers-Cabardès samedi 11 octobre 2025.

CONTES EN MONTAGNE NOIRE LA CHÈVRE E LO BODEGAIRE

Fontiers-Cabardès Aude

Début : 2025-10-11 18:30:00

2025-10-11

C’est l’histoire d’une chèvre menteuse qui meurt mais va revivre à travers la musique. C’est la quête de Guilhem devenu « bodegaire » qui part à la recherche de son frère et de sa sœur… Et en chemin il rencontre des farfadets, le Drac, l’amour… Un conte qui convoque le riche patrimoine culturel languedocien. On y découvrira notamment la bodega, grande cornemuse de la Montagne Noire, héroïne de cette aventure musicale bien sûr.

Les places sont limitées, nous vous conseillons de réserver !

Durée du spectacle 1h

Accessible à tous les publics dès 6 ans.

Dès 20h, la soirée se poursuit aux rythmes des cornemuses pour un balèti avec l’Escòla de Bodega et de la restauration sera proposée sur place.

Fontiers-Cabardès 11390 Aude Occitanie +33 4 68 11 12 45 aurelie.resplandy@cdcmontagnenoire.fr

English :

It’s the story of a lying goat who dies but comes back to life through music. It’s the quest of Guilhem, now a « bodegaire », who goes in search of his brother and sister… Along the way, he encounters leprechauns, the Drac and love… A tale that draws on the rich cultural heritage of Languedoc. The bodega, the great bagpipe of the Montagne Noire, is the heroine of this musical adventure.

Places are limited, so book early!

Show duration: 1 hour

Accessible to all ages 6 and up.

From 8pm onwards, the evening continues to the rhythms of the bagpipes for a balèti with l’Escòla de Bodega, and catering will be available on site.

German :

Es ist die Geschichte einer verlogenen Ziege, die stirbt, aber durch die Musik wieder zum Leben erweckt wird. Es ist die Suche von Guilhem, der zum « Bodegaire » geworden ist und sich auf die Suche nach seinem Bruder und seiner Schwester begibt… Auf seinem Weg begegnet er den Kobolden, dem Drac und der Liebe… Ein Märchen, das das reiche kulturelle Erbe des Languedoc aufruft. Man wird insbesondere die Bodega, den großen Dudelsack der Montagne Noire, entdecken, die natürlich die Heldin dieses musikalischen Abenteuers ist.

Da die Plätze begrenzt sind, empfehlen wir Ihnen zu reservieren!

Dauer der Vorstellung: 1 Std

Zugänglich für alle Zuschauer ab 6 Jahren.

Ab 20 Uhr geht der Abend zu den Rhythmen der Dudelsäcke bei einem Balèti mit dem Escòla de Bodega weiter, und vor Ort werden Speisen und Getränke angeboten.

Italiano :

È la storia di una capra bugiarda che muore ma torna in vita grazie alla musica. È la ricerca di Guilhem, ora « bodegaire », che parte alla ricerca di suo fratello e sua sorella… Lungo il cammino incontra i folletti, il Drac e l’amore… Un racconto che attinge al ricco patrimonio culturale della regione della Linguadoca. La bodega, la grande cornamusa della Montagne Noire, è l’eroina di questa avventura musicale.

I posti sono limitati, quindi prenotate per tempo!

Durata dello spettacolo: 1 ora

Adatto a tutte le età, dai 6 anni in su.

A partire dalle 20.00, la serata prosegue al ritmo delle cornamuse per un balèti con l’Escòla de Bodega, mentre sul posto saranno disponibili cibo e bevande.

Espanol :

Esta es la historia de una cabra mentirosa que muere pero vuelve a la vida a través de la música. Es la búsqueda de Guilhem, ahora « bodeguero », que parte en busca de su hermano y su hermana… Por el camino se encuentra con duendes, el Drac y el amor… Una historia que se inspira en el rico patrimonio cultural del Languedoc. La bodega, la gran gaita de la Montaña Negra, es la heroína de esta aventura musical.

Las plazas son limitadas, ¡reserve con antelación!

Duración del espectáculo: 1 hora

Apto para todos los públicos a partir de 6 años.

A partir de las 20:00 h, la velada continúa al ritmo de las gaitas para un balèti con la Escòla de Bodega, y habrá comida y bebida en el lugar.

