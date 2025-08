CONTES EN MONTAGNE NOIRE LES CONTES BLEUS DU VIN Mas-Cabardès

Mas-Cabardès Aude

Début : 2025-09-27 18:30:00

Denis Segonds, petit-fils de vigneron, rend hommage à Jean-Claude Pirotte. Il partage avec convivialité, humour et poésie ses connaissances œnologiques mises à la portée de tous. Du Val de Loire à la Haute-Marne, du Chablisien aux Côtes de Nuit, du Beaujolais à la vallée du Rhône jusqu’au vignoble du Cabardès, il suit les vagabondages de Pirotte au gré des amitiés et des découvertes vécues par le poète durant sa fugue.

Les places sont limitées, nous vous conseillons de réserver !

Durée du spectacle 1h30

Accessible à tous les publics dès 12 ans.

Restauration « tapas » proposée sur place par l’association du Mas-Cabardès au cours d’un marché vignerons et producteurs.

Mas-Cabardès 11380 Aude Occitanie +33 4 68 11 12 45 aurelie.resplandy@cdcmontagnenoire.fr

English :

Denis Segonds, a winegrower’s grandson, pays tribute to Jean-Claude Pirotte. With conviviality, humor and poetry, he shares his ?nological knowledge for all to enjoy. From the Loire Valley to the Haute-Marne, from the Chablisien to the Côtes de Nuit, from the Beaujolais to the Rhône Valley to the Cabardès vineyards, he follows Pirotte’s wanderings through the friendships and discoveries made by the poet during his fugue.

Places are limited, so book early!

Running time: 1h30

Open to all ages 12 and up.

Tapas catering provided on site by the Mas-Cabardès association during a winegrowers’ and producers’ market.

German :

Denis Segonds, Enkel eines Winzers, würdigt Jean-Claude Pirotte. Auf gesellige, humorvolle und poetische Weise teilt er sein für alle zugängliches ?nologisches Wissen. Vom Loiretal bis zur Haute-Marne, vom Chablisien bis zu den Côtes de Nuit, vom Beaujolais über das Rhônetal bis zu den Weinbergen des Cabardès folgt er Pirottes Streifzügen durch die Freundschaften und Entdeckungen, die der Dichter während seiner Fuge erlebt hat.

Die Plätze sind begrenzt, wir empfehlen Ihnen zu reservieren!

Dauer der Aufführung: 1,5 Std

Für alle Zuschauer ab 12 Jahren zugänglich.

Verpflegung « Tapas », die vor Ort von der Association du Mas-Cabardès im Rahmen eines Winzer- und Produzentenmarktes angeboten werden.

Italiano :

Denis Segonds, nipote di un viticoltore, rende omaggio a Jean-Claude Pirotte. Con convivialità, umorismo e poesia, condivide con tutti le sue conoscenze tecnologiche. Dalla Valle della Loira alla Haute-Marne, dallo Chablisien alle Côtes de Nuit, dal Beaujolais alla Valle del Rodano e ai vigneti di Cabardès, Segonds segue le peregrinazioni di Pirotte attraverso le amicizie e le scoperte fatte dal poeta durante la sua fuga.

I posti sono limitati, quindi prenotate in anticipo!

Durata: 1h30

Aperto a tutti gli spettatori a partire dai 12 anni.

L’associazione Mas-Cabardès servirà tapas al mercato dei viticoltori e dei produttori.

Espanol :

Denis Segonds, nieto de viticultor, rinde homenaje a Jean-Claude Pirotte. Con simpatía, humor y poesía, comparte con todos sus conocimientos enológicos. Del Valle del Loira al Alto Marne, de Chablisien a Côtes de Nuit, de Beaujolais al Valle del Ródano y a los viñedos de Cabardès, sigue las andanzas de Pirotte a través de las amistades y descubrimientos que el poeta hizo durante su fuga.

Las plazas son limitadas, ¡reserve con antelación!

Duración: 1h30

Abierto a todos los públicos a partir de 12 años.

La asociación Mas-Cabardès servirá tapas en un mercado de viticultores y productores.

