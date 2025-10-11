Contes en musique bilingue occitan Salle des Fêtes Arrosès

Salle des Fêtes Arrosès

Le conteur Serge Mauhourat et le musicien Thomas Baudoin vous proposent un spectacle de contes en musique, bilingue français-occitan, mêlant tradition pyrénéenne et créations contemporaines. Passeur de

culture et de langue gasconne pour l’un, poly-instrumentiste à l’univers sonore éclectique pour l’autre.

Nul besoin d’être occitanophone pour comprendre !

Tout public. Sans inscription. .

Salle des Fêtes Chemin de la Mairie Arrosès 64350 Pyrénées-Atlantiques

