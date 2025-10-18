Contes en musique bilingue occitan Maison pour tous Nousty

Contes en musique bilingue occitan Maison pour tous Nousty samedi 18 octobre 2025.

Maison pour tous 4 rue de Béarn Nousty Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18

2025-10-18

Le conteur Serge Mauhourat et le musicien Thomas Baudoin vous proposent un spectacle de contes en musique, bilingue français-occitan, mêlant tradition pyrénéenne et créations contemporaines. Passeur de
culture et de langue gasconne pour l’un, poly-instrumentiste à l’univers sonore éclectique pour l’autre.
Nul besoin d’être occitanophone pour comprendre !
Tout public. Sans inscription.   .

Maison pour tous 4 rue de Béarn Nousty 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 01 16 24 

