Contes en musique bilingue occitan Maison pour tous Nousty

Contes en musique bilingue occitan samedi 18 octobre 2025.

Maison pour tous 4 rue de Béarn Nousty Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

2025-10-18

Le conteur Serge Mauhourat et le musicien Thomas Baudoin vous proposent un spectacle de contes en musique, bilingue français-occitan, mêlant tradition pyrénéenne et créations contemporaines. Passeur de

culture et de langue gasconne pour l’un, poly-instrumentiste à l’univers sonore éclectique pour l’autre.

Nul besoin d’être occitanophone pour comprendre !

Tout public. Sans inscription. .

Maison pour tous 4 rue de Béarn Nousty 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 01 16 24

