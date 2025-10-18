Contes en musique bilingue occitan Maison pour tous Nousty
Maison pour tous 4 rue de Béarn Nousty Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Le conteur Serge Mauhourat et le musicien Thomas Baudoin vous proposent un spectacle de contes en musique, bilingue français-occitan, mêlant tradition pyrénéenne et créations contemporaines. Passeur de
culture et de langue gasconne pour l’un, poly-instrumentiste à l’univers sonore éclectique pour l’autre.
Nul besoin d’être occitanophone pour comprendre !
Tout public. Sans inscription. .
