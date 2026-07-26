Contes en musique et chants polyphoniques Kabyles et Algérois Les Bains de Secours Sévignacq-Meyracq

Informations pratiques

Sévignacq-Meyracq

Contes en musique et chants polyphoniques Kabyles et Algérois

Les Bains de Secours 326 chemin des sources Sévignacq-Meyracq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 19:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

19 h visite des Bains.

20 h contes et chants.

Une soirée hors du commun vous attend après la visite des Bains. Blanche Bottura, accompagnée au piano par Jean-Marc Moullet pour des Contes gourmands orientaux, ouvre la voie à deux sœurs venues d’Alger Hiba, compositrice et chanteuse, et Farah, compositrice-interprète qui a débuté à l’Orchestre symphonique national d’Alger. Elles entrelacent ainsi leurs voix pour faire vivre un répertoire profondément enraciné, entre mémoire orale et sensibilité contemporaine. Marie Voccia les accompagne au violon, apportant sa passion du monde arabe à ce beau dialogue des cultures.

auberge espagnole ou food truck. .

Les Bains de Secours 326 chemin des sources Sévignacq-Meyracq 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 79 84 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Contes en musique et chants polyphoniques Kabyles et Algérois

L’événement Contes en musique et chants polyphoniques Kabyles et Algérois Sévignacq-Meyracq a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées