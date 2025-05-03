CONTES EN MUSIQUE – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : CONTES EN MUSIQUETexte de présentation de l’évènement :Le Carnaval des Animaux et son grand défilé sont le prétexte d’une galerie de portraits piquants où les mots fusent sous la plume de Carole Thibaut au rythme des tableaux de la musique de Saint-Saëns. Des contes de Ma Mère l’Oye de Perrault, Maurice Ravel a fait un livre d’images féeriques aux mille couleurs de l’orchestre, dont nous vous invitons à tourner les pages en compagnie de la comédienne Marie Oppert et de la cheffe Clara Baget.À partir de 5 ansTexte d’accroche (une phrase) : En 2026, célébrons Ravel et la magie des contes en musique avec l’Orchestre Lamoureux : un voyage féerique et malicieux au cœur du Carnaval des Animaux et de Ma Mère l’Oye, pour le plaisir des petits et des grands.

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92