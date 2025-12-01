Contes en pyjama Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau
Contes en pyjama Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau mardi 16 décembre 2025.
Contes en pyjama
Médiathèque Per Jakez Helias 2 rue de la petite palud Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16 19:30:00
fin : 2025-12-16
Date(s) :
2025-12-16
Les enfants sont invités par l’équipe de la médiathèque à venir écouter de belles histoires en pyjama. Rendez-vous à la médiathèque.
Informations et réservations sur https://mediatheque.landerneau.bzh .
Médiathèque Per Jakez Helias 2 rue de la petite palud Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 76 00
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Contes en pyjama Landerneau a été mis à jour le 2025-11-21 par OT LANDERNEAU DAOULAS