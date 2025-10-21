Contes en pyjama Bibliothèque Neuilly-le-Réal

Contes en pyjama Bibliothèque Neuilly-le-Réal mardi 21 octobre 2025.

Contes en pyjama

Bibliothèque 16 place de la Mairie Neuilly-le-Réal Allier

Début : 2025-10-21 18:30:00

fin : 2025-10-21

2025-10-21

Un moment de partage en famille ! Et si la bibliothèque était hantée… Pour les 3 ans et plus.

Bibliothèque 16 place de la Mairie Neuilly-le-Réal 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 70 74 mairie@neuillylereal.fr

English :

A moment to share with the whole family! And if the library were haunted… For ages 3 and up.

German :

Ein gemeinsamer Moment mit der Familie! Und wenn es in der Bibliothek spukt … Für Kinder ab 3 Jahren.

Italiano :

Un momento da condividere con tutta la famiglia! E se la biblioteca fosse infestata dai fantasmi? Per bambini dai 3 anni in su.

Espanol :

¡Un momento para compartir con toda la familia! ¿Y si la biblioteca estuviera encantada? A partir de 3 años.

