Contes en pyjama Bibliothèque Neuilly-le-Réal

Contes en pyjama

Bibliothèque 16 place de la mairie Neuilly-le-Réal Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 18:30:00

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Un moment à partager en famille combien de dodo avant les cadeaux ? Organisé par le centre social.

.

Bibliothèque 16 place de la mairie Neuilly-le-Réal 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 70 74 bibliotheque@neuillylereal.fr

English :

A family moment: how many sleeps before presents? Organized by the social center.

L’événement Contes en pyjama Neuilly-le-Réal a été mis à jour le 2025-11-26 par Office du tourisme de Moulins & sa région