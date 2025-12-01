Contes en pyjama Bibliothèque Neuilly-le-Réal
Contes en pyjama Bibliothèque Neuilly-le-Réal mardi 16 décembre 2025.
Contes en pyjama
Bibliothèque 16 place de la mairie Neuilly-le-Réal Allier
Début : 2025-12-16 18:30:00
fin : 2025-12-16
2025-12-16
Un moment à partager en famille combien de dodo avant les cadeaux ? Organisé par le centre social.
Bibliothèque 16 place de la mairie Neuilly-le-Réal 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 70 74 bibliotheque@neuillylereal.fr
English :
A family moment: how many sleeps before presents? Organized by the social center.
