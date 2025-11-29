Contes en Scène Chaillé-les-Marais

Contes en Scène Chaillé-les-Marais samedi 29 novembre 2025.

19 Rue du 11 Novembre Chaillé-les-Marais Vendée

Début : 2025-11-29 16:00:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Ni vues, ni connues par la Compagnie Parole de Lutins

La Compagnie Parole de Lutins , troupe de théâtre vous propose de plonger dans un univers féérique où l’imaginaire prend vie. Que vous soyez un enfant ou un adulte Parole de Lutins promet une expérience immersive et mémorable grâce au spectacle Ni vues, ni Connues. .

19 Rue du 11 Novembre Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire mairie@chaille-les-marais.fr

