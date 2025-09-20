Contes enchantés, biscuits partagés La Fabrique du musée Gonesse

Contes enchantés, biscuits partagés Samedi 20 septembre, 15h00, 17h00, 19h00 La Fabrique du musée Val-d’Oise

Entré gratuite

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T19:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

La Fabrique du musée invite petits et grands à vivre une journée hors du temps, placée sous le signe de la gourmandise et du partage… à la cantine ! Parce qu’à la cantine, tout a meilleur goût quand on est bien entouré, le musée propose à ses invités un voyage sensoriel et poétique au cœur des souvenirs d’enfance.

Contes en déambulation : guidé par Violaine Robert, conteuse gourmande, laissez-vous porter, à travers les collections, par des histoires pleines de saveurs.

La Fabrique du musée 24 rue de Paris 95500 Gonesse Gonesse 95500 Val-d’Oise Île-de-France 07 87 29 09 49 https://www.roissypaysdefrance.fr/vivre/culture/la-fabrique-du-musee [{« type »: « email », « value »: « lafabriquedumusee@roissypaysdefrance.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 87 29 09 49 »}] La Fabrique du musée est l’espace de préfiguration du futur musée d’histoire et de société qui sera installé en 2029 dans l’hôpital-hospice de 1841 de la ville de Gonesse. Le musée conserve près de 50 000 objets qui retracent l’évolution de l’école du XIXème siècle à nos jours. La Fabrique du musée explore les liens entre éducation, santé et société à travers des expositions et une programmation culturelle ouverte à tous pour réfléchir à cette question essentielle : quelle place pour l’enfant dans la société d’aujourd’hui et de demain ? Accès par le RER D, Gare de Villiers le Bel-Gonesse-Arnouville puis Bus 23, arrêt Saint Nicolas.

En voiture, parking de Coulanges, gratuit.

@Ville de Gonesse