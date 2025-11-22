Contes entre chien et loup Place du Commandant Guerin Marcillat-en-Combraille

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Contes entre chien et loup

Place du Commandant Guerin Pôle de vie locale et culturelle Marcillat-en-Combraille Allier

Début : 2025-11-22 17:00:00
fin : 2025-11-22

2025-11-22

Spectacle conté entre chien et loup , de et par Corinne Duchêne.
Place du Commandant Guerin Pôle de vie locale et culturelle Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 10 23 

English :

Storytelling show entre chien et loup , by Corinne Duchêne.

German :

Erzähltheater Zwischen Hund und Wolf , von und mit Corinne Duchêne.

Italiano :

Spettacolo di narrazione entre chien et loup , di Corinne Duchêne.

Espanol :

Espectáculo de cuentos entre chien et loup , de Corinne Duchêne.

