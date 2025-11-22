Contes entre chien et loup Place du Commandant Guerin Marcillat-en-Combraille
Contes entre chien et loup Place du Commandant Guerin Marcillat-en-Combraille samedi 22 novembre 2025.
Contes entre chien et loup
Place du Commandant Guerin Pôle de vie locale et culturelle Marcillat-en-Combraille Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 17:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Spectacle conté entre chien et loup , de et par Corinne Duchêne.
.
Place du Commandant Guerin Pôle de vie locale et culturelle Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 10 23
English :
Storytelling show entre chien et loup , by Corinne Duchêne.
German :
Erzähltheater Zwischen Hund und Wolf , von und mit Corinne Duchêne.
Italiano :
Spettacolo di narrazione entre chien et loup , di Corinne Duchêne.
Espanol :
Espectáculo de cuentos entre chien et loup , de Corinne Duchêne.
L’événement Contes entre chien et loup Marcillat-en-Combraille a été mis à jour le 2025-10-02 par Montluçon Tourisme