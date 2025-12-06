Contes érotiques L’Accent, Compagnie Gakokoé Montbéliard
L’Accent, Compagnie Gakokoé 8 Rue Charles Contejean Montbéliard Doubs
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06 22:00:00
2025-12-06
Avec dégustation de potions magiques (réservation obligatoire)
Une soirée pleine de volupté, de sensualité, de mots doux. Une immersion dans le monde subtil du désir. Les conteurs désireux accorderont leurs violons pour offrir au public adulte un moment palpitant.
La potion-magique-qui-donne-des-étoiles-dans-le-cœur-est-offerte. .
L’Accent, Compagnie Gakokoé 8 Rue Charles Contejean Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 59 10 48 cie.gakokoe@gmail.com
