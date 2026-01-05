Contes érotiques L’Accent Compagnie Gakokoé Montbéliard

Contes érotiques

L’Accent Compagnie Gakokoé 8 Rue Charles Contejean Montbéliard Doubs

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14 22:00:00

2026-02-14

Avec dégustation de potions magiques (réservation obligatoire)

Une soirée pleine de volupté, de sensualité, de mots doux. Une immersion dans le monde subtil du désir. Venez déguster histoires, contes et proverbes coquins dans une ambiance chaaaaal-heureuse et vous laissez bercer par les mélodies et les images insufflées par les artistes.

La potion-magique-qui-donne-des-étoiles-dans-le-cœur-est-offerte. .

Contes érotiques

