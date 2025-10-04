Contes et balade chantante Médiathèque Sarah Bernhardt De Veneux-Les-Sablons Moret-Loing-et-Orvanne

Contes et balade chantante Samedi 4 octobre, 15h00 Médiathèque Sarah Bernhardt De Veneux-Les-Sablons Seine-et-Marne

Gratuit

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

15h : après avoir échauffé les oreilles des petits et des grands avec un de ses contes, nous partirons avec Ralph Nataf pour une balade en chansons dans les venelles. Retour ensuite à la médiathèque pour un goûter conté.

Parcours de 2 Km

Médiathèque Sarah Bernhardt De Veneux-Les-Sablons 5 RUE CLAUDE BERNARD 77250 Moret-Loing-et-Orvanne Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Veneux-les-Sablons Seine-et-Marne Île-de-France 0160708738 https://mediatheques-ccmsl.c3rb.org/ [{« type »: « phone », « value »: « 01.60.70.87.38 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@moretloingetorvanne.fr »}]

