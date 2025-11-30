Contes et bricolage de l’Avent Niederbronn-les-Bains

Contes et bricolage de l’Avent Niederbronn-les-Bains dimanche 30 novembre 2025.

Contes et bricolage de l’Avent

Parc du Casino Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-30 15:00:00

fin : 2025-11-30 19:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Participez en famille aux bricolages de l’Avent proposés par Manon Zinck. Elle offrira également des lectures de contes bilingues.

Parc du Casino Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 89 info@niederbronn-les-bains.fr

English :

Take part in the family Advent crafts offered by Manon Zinck. She will also be offering bilingual story readings.

German :

Nehmen Sie mit Ihrer Familie an den von Manon Zinck angebotenen Adventsbasteln teil. Sie wird auch zweisprachige Märchenlesungen anbieten.

Italiano :

Manon Zinck porterà tutta la famiglia a fare dei lavoretti d’Avvento. Offrirà anche letture di storie bilingue.

Espanol :

Manon Zinck traerá a toda la familia para hacer manualidades de Adviento. También ofrecerá lecturas de cuentos bilingües.

