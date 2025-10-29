Contes et bricoles Biars-sur-Cère

Contes et bricoles

94 av. de la République Biars-sur-Cère Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-29 10:30:00

fin : 2025-12-17

2025-10-29 2025-11-26 2025-12-17

Découvrez une histoire et participez à un atelier créatif

Pour les enfants de 4 à 10 ans

Sur réservation

+33 5 65 38 03 79

English :

Discover a story and take part in a creative workshop

For children aged 4 to 10

On reservation

German :

Entdecke eine Geschichte und nimm an einem kreativen Workshop teil

Für Kinder von 4 bis 10 Jahren

Nach Voranmeldung

Italiano :

Scoprire una storia e partecipare a un laboratorio creativo

Per bambini dai 4 ai 10 anni

Su prenotazione

Espanol :

Descubre un cuento y participa en un taller creativo

Para niños de 4 a 10 años

Por reserva

