Contes et bricoles Biars-sur-Cère
Contes et bricoles
94 av. de la République Biars-sur-Cère Lot
Gratuit
Gratuit
2025-10-29 10:30:00
2025-12-17
Début : 2025-10-29 10:30:00
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-10-29 2025-11-26 2025-12-17
Découvrez une histoire et participez à un atelier créatif
Pour les enfants de 4 à 10 ans
Sur réservation
94 av. de la République Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 03 79
English :
Discover a story and take part in a creative workshop
For children aged 4 to 10
On reservation
German :
Entdecke eine Geschichte und nimm an einem kreativen Workshop teil
Für Kinder von 4 bis 10 Jahren
Nach Voranmeldung
Italiano :
Scoprire una storia e partecipare a un laboratorio creativo
Per bambini dai 4 ai 10 anni
Su prenotazione
Espanol :
Descubre un cuento y participa en un taller creativo
Para niños de 4 a 10 años
Por reserva
