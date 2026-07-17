Contes et bricoles des petits : Ulysse et compagnie, Médiathèque Ennetières-en-Weppes, Ennetières-en-Weppes

Informations pratiques

Contes et bricoles des petits : Ulysse et compagnie Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Ennetières-en-Weppes Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

L’atelier se déroule en deux temps : après la lecture d’albums sur le thème de la mythologie, les enfants vont dessiner une amphore grecque et ses motifs en utilisant la technique de la carte à gratter. Animation gratuite sur inscription. Places limitées !

Médiathèque Ennetières-en-Weppes Médiathèque Ennetières-en-Weppes34 rue du Bourg59320 Ennetières-en-Weppes Ennetières-en-Weppes 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediaennetieres@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320505255 »}]

Atelier parent-enfant destiné aux enfants de 4 à 7 ans environ