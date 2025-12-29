Contes et bricoles Kéroulas Saint-Pol-de-Léon
Kéroulas 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon Finistère
Début : 2026-02-20 14:00:00
fin : 2026-02-20
2026-02-20
3 histoires racontées par des chaussettes et créations de marionnettes en chaussettes.
À partir de 6 ans. Sur inscription. .
Kéroulas 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 14 74
