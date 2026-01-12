Contes et chansons de la vie qui passe Salle des fêtes des Charreaux Chalon-sur-Saône

Contes et chansons de la vie qui passe

Salle des fêtes des Charreaux 4 rue fourrier Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Des histoires et des chansons qui racontent la vie…drôle, tendre, amoureuse ou plus grave. La vie qui défile, toujours inattendue.

Un moment de récit et de poésie suspendu, hors du temps.

Laissez vous emporter par des récités racontés par Anne Prost Cossio, accompagnée musicalement par Patrick Queuche et Vezio Cossio.

Entrée à prix libre, bénéfices reversés à l’association APF France handicap.

Buvette sur place. .

Salle des fêtes des Charreaux 4 rue fourrier Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Contes et chansons de la vie qui passe

