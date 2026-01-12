Contes et chansons de la vie qui passe Salle des fêtes des Charreaux Chalon-sur-Saône
Contes et chansons de la vie qui passe Salle des fêtes des Charreaux Chalon-sur-Saône samedi 28 février 2026.
Contes et chansons de la vie qui passe
Salle des fêtes des Charreaux 4 rue fourrier Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Des histoires et des chansons qui racontent la vie…drôle, tendre, amoureuse ou plus grave. La vie qui défile, toujours inattendue.
Un moment de récit et de poésie suspendu, hors du temps.
Laissez vous emporter par des récités racontés par Anne Prost Cossio, accompagnée musicalement par Patrick Queuche et Vezio Cossio.
Entrée à prix libre, bénéfices reversés à l’association APF France handicap.
Buvette sur place. .
Salle des fêtes des Charreaux 4 rue fourrier Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 29 11 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Contes et chansons de la vie qui passe
L’événement Contes et chansons de la vie qui passe Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-01-09 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I