Contes et chansons d’Italie Médiathèque Jacques et Aimé Bertrand Anneyron

Médiathèque Jacques et Aimé Bertrand 5 bis rue Victor Hugo Anneyron Drôme
Début : 2025-11-19 18:30:00
fin : 2025-11-19 19:30:00
2025-11-19
Par Jean-Yves Andreatta. Entrée libre et gratuite. Pour adultes
Médiathèque Jacques et Aimé Bertrand 5 bis rue Victor Hugo Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 75 94 mediatheque@anneyron.fr
English :
By Jean-Yves Andreatta. Free admission. For adults
German :
Von Jean-Yves Andreatta. Eintritt frei und kostenlos. Für Erwachsene
Italiano :
A cura di Jean-Yves Andreatta. Ingresso libero. Per gli adulti
Espanol :
A cargo de Jean-Yves Andreatta. Entrada gratuita. Para adultos
