Contes et chansons d’Italie Médiathèque Jacques et Aimé Bertrand Anneyron

mercredi 19 novembre 2025.

Médiathèque Jacques et Aimé Bertrand 5 bis rue Victor Hugo Anneyron Drôme

Début : 2025-11-19 18:30:00
fin : 2025-11-19 19:30:00

2025-11-19

Par Jean-Yves Andreatta. Entrée libre et gratuite. Pour adultes
  .

Médiathèque Jacques et Aimé Bertrand 5 bis rue Victor Hugo Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 75 94  mediatheque@anneyron.fr

English :

By Jean-Yves Andreatta. Free admission. For adults

German :

Von Jean-Yves Andreatta. Eintritt frei und kostenlos. Für Erwachsene

Italiano :

A cura di Jean-Yves Andreatta. Ingresso libero. Per gli adulti

Espanol :

A cargo de Jean-Yves Andreatta. Entrada gratuita. Para adultos

