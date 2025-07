Contes et chansons Bibliothèque municipale Souillac

Bibliothèque municipale 10 rue de la Halle Souillac Lot

Début : 2025-07-18 10:30:00

fin : 2025-07-18

2025-07-18

Avec Jacques Bienvenu. En partenariat avec les libraires de Souillac Le Point d’Oc et Jaune Citron. Section jeunesse de la bibliothèque

Pour les enfants

Bibliothèque municipale 10 rue de la Halle Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 67 92

English :

With Jacques Bienvenu. In partnership with Souillac booksellers Le Point d?Oc and Jaune Citron. Youth section of the library

For children

German :

Mit Jacques Bienvenu. In Zusammenarbeit mit den Buchhändlern von Souillac: Le Point d’Oc und Jaune Citron. Jugendabteilung der Bibliothek

Für Kinder

Italiano :

Con Jacques Bienvenu. In collaborazione con le librerie di Souillac: Le Point d’Oc e Jaune Citron. Sezione giovani della biblioteca

Per i bambini

Espanol :

Con Jacques Bienvenu. En colaboración con las librerías de Souillac: Le Point d’Oc y Jaune Citron. Sección juvenil de la biblioteca

Para los niños

