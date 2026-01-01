Contes et chants au coin de l’hiver Kaysersberg Vignoble

Contes et chants au coin de l’hiver

2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-01-31 15:00:00

fin : 2026-01-31 16:00:00

2026-01-31

La conteuse Claire Spieser vous raconte des histoires hivernales, elle est accompagnée par les chanteur de l’école de musique de la vallée. Dès 5 ans.

Brrr, il fait froid! Emmitouflez-vous et venez donc vous réchauffer avec les histoires de Claire encadrées musicalement par Sandrine et la chorale des enfants de l’EMVK.

Retrouvez Claire Spieser, Sandrine Stoehr et ses chanteurs.

Possible dès l’âge de 5 ans. 0 .

2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 35 35 mediatheque@cc-kaysersberg.com

English :

Storyteller Claire Spieser tells winter stories, accompanied by singers from the valley’s music school. Ages 5 and up.

