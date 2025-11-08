Contes et chants de la lande Félix Arnaudin Par Isabelle Loubère Ludo-médiathèque Sainte-Eulalie-en-Born

Contes et chants de la lande Félix Arnaudin Par Isabelle Loubère Ludo-médiathèque Sainte-Eulalie-en-Born samedi 8 novembre 2025.

Contes et chants de la lande Félix Arnaudin Par Isabelle Loubère

Ludo-médiathèque 101 Rue Saint-Eutrope Sainte-Eulalie-en-Born Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Contes et chants de la lande

De Félix Arnaudin

Par Isabelle Loubère de la Compagnie du Parler Noir

Il est un pays de mystères et de secrets

Un pays sauvage où le ciel et la terre se confondent

Un pays nommé Grande lande par Félix Arnaudin…

C’est sur cette terre étrange que des lieux magiques, des personnages extraordinaires ont émergé.

Il suffit de s’égarer dans la lande et… une pierre étrange attire le regard.

Cachée au milieu de nulle part, elle a le pouvoir de faire marcher les enfants.

Près d’un village voisin, une source a soigné la blessure du valet.

Saura-t-il la remercier ?

C’est sous les mots et les chants entre français et des dentelles de gascon que les histoires de cette lande surgissent dans la voix d’Isabelle Loubère. .

Ludo-médiathèque 101 Rue Saint-Eutrope Sainte-Eulalie-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 62 48

English : Contes et chants de la lande Félix Arnaudin Par Isabelle Loubère

German : Contes et chants de la lande Félix Arnaudin Par Isabelle Loubère

Italiano :

Espanol : Contes et chants de la lande Félix Arnaudin Par Isabelle Loubère

L’événement Contes et chants de la lande Félix Arnaudin Par Isabelle Loubère Sainte-Eulalie-en-Born a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Grands Lacs