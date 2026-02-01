Contes et chants mandingues ANOUMAYÉ ! La Fabrique à Paroles Paimpol
Contes et chants mandingues ANOUMAYÉ ! La Fabrique à Paroles Paimpol mardi 24 février 2026.
Contes et chants mandingues ANOUMAYÉ !
La Fabrique à Paroles 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 19:30:00
fin : 2026-02-24 20:40:00
Date(s) :
2026-02-24
Venez découvrir les contes et musiques Mandingues avec le conteur Ludovic Souliman, accompagné par le musicien chanteur Salia Kouyat ! Anoumayé, c’est un voyage en contes, en musique et en chants au Burkina Faso, le pays des hommes intègres sur la terre rouge des griots . Anoumayé est aussi un projet solidaire pour chaque séance de conte, une partie est reversée à des artistes conteurs du Burkina. A partir de 8 ans. .
La Fabrique à Paroles 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 61 22 11 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Contes et chants mandingues ANOUMAYÉ ! Paimpol a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol