Contes et chants mandingues ANOUMAYÉ ! La Fabrique à Paroles Paimpol

Contes et chants mandingues ANOUMAYÉ !

La Fabrique à Paroles 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-24 19:30:00

fin : 2026-02-24 20:40:00

2026-02-24

Venez découvrir les contes et musiques Mandingues avec le conteur Ludovic Souliman, accompagné par le musicien chanteur Salia Kouyat ! Anoumayé, c’est un voyage en contes, en musique et en chants au Burkina Faso, le pays des hommes intègres sur la terre rouge des griots . Anoumayé est aussi un projet solidaire pour chaque séance de conte, une partie est reversée à des artistes conteurs du Burkina. A partir de 8 ans. .

