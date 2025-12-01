Contes et chants Prélude de Noël Médiathèque du Mix Mourenx
Médiathèque du Mix 2 Avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
2025-12-17
En attendant Noël, venez vous réchauffer à la médiathèque et laissez-vous aller au son des chants et contes de noël. .
Médiathèque du Mix 2 Avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques
