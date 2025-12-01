Contes et chants Prélude de Noël Médiathèque du Mix Mourenx

Contes et chants Prélude de Noël Médiathèque du Mix Mourenx mercredi 17 décembre 2025.

Médiathèque du Mix 2 Avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-17

En attendant Noël, venez vous réchauffer à la médiathèque et laissez-vous aller au son des chants et contes de noël. .

Médiathèque du Mix 2 Avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80

