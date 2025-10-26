Contes et Châtaignes à Blanc Peux-et-Couffouleux

Peux-et-Couffouleux Aveyron

Soirée conviviale aux saveurs de l’automne organisée par l’association Blanc Sauvegarde Réhabilitation à l’église de Blanc repas automnal, soirée contes.

A partir de 17h30

Soirée conviviale autour de contes et d’un repas aux saveurs de l’automne (au menu charcuterie, soupe au fromage, châtaignes grillées, apéritif et café inclus)

Sur réservation (places limitées à 60 personnes)

N’oubliez pas d’apporter assiettes, couverts, vêtements chauds, plaids ! 15 .

Peux-et-Couffouleux 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 55 05 bsr12asso@gmail.com

English :

Blanc Sauvegarde Réhabilitation association organizes a convivial autumn evening at Blanc church: autumn meal, storytelling evening.

German :

Geselliger Abend mit herbstlichen Aromen, organisiert von der Vereinigung Blanc Sauvegarde Réhabilitation in der Kirche von Blanc: Herbstliches Essen, Märchenabend.

Italiano :

Serata autunnale conviviale organizzata dall’associazione Blanc Sauvegarde Réhabilitation presso la chiesa di Blanc: pranzo autunnale, serata di narrazione.

Espanol :

Velada otoñal de convivencia organizada por la asociación Blanc Sauvegarde Réhabilitation en la iglesia de Blanc: comida otoñal, velada de cuentacuentos.

