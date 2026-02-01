Contes et Comptines | Carnaval des animaux Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Mercredi 18 février 2026, 14h00 > 15h00

Marie, notre mamie conteuse, chuchote des contes et comptines autour du carnaval des animaux !

Pour les enfants entre 3 et 7 ans, accompagnés

Gratuit sur inscription à l’accueil du Centre ou via ce lien

Bienvenue dans le monde des contes et la magie des belles histoires

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin



