Contes et Comptines | Carnaval des animaux Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris
Contes et Comptines | Carnaval des animaux Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris mercredi 18 février 2026.
Mercredi 18 février 2026, 14h00 > 15h00
Marie, notre mamie conteuse, chuchote des contes et comptines autour du carnaval des animaux !
Pour les enfants entre 3 et 7 ans, accompagnés
Gratuit sur inscription à l’accueil du Centre ou via ce lien
Bienvenue dans le monde des contes et la magie des belles histoires
Le mercredi 18 février 2026
de 14h00 à 15h00
gratuit
Inscription à l’accueil du Centre
Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-18T15:00:00+01:00
fin : 2026-02-18T16:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-18T14:00:00+02:00_2026-02-18T15:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris
+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin
Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Mado Robin et trouvez le meilleur itinéraire