Contes et comptines pour les 0-4ans Médiathèque Jean D’ormesson Treillières

Contes et comptines pour les 0-4ans Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque Jean D’ormesson Loire-Atlantique

pour les 0 – 4 ans , selon les places disponibles

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:00:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:00:00

Samedi des Bout’chou

Un rendez-vous tout en douceur pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs adelphies ! Au programme : lectures d’histoires pour éveiller l’imaginaire, comptines à reprendre en chœur et petits jeux de manipulation pour stimuler les sens et la motricité.

Un moment privilégié à partager en famille pour découvrir le plaisir des livres dès le plus jeune âge.

Médiathèque Jean D’ormesson 7 Avenue du Général de Gaulle 44119 Treillières Treillières 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240946176 https://www.bibliotheques.cceg.fr/cceg

