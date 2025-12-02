Contes et comptines Bellou sur Huisne Rémalard en Perche
Contes et comptines
Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne
Début : 2026-01-28 10:00:00
fin : 2026-01-28
2026-01-28
Avec Chantal et Claudine.
Des histoires, des chansons, des jeux pour les 0-6 ans et de la bonne humeur. Assistantes maternelles bienvenues !
Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .
Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr
