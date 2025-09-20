Contes et comptines Bellou sur Huisne Rémalard en Perche
mercredi 14 octobre 2026 · Bellou sur Huisne · Rémalard en Perche
Informations pratiques
Rémalard en Perche
Contes et comptines
Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 10:00:00
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
Avec Chantal et Claudine.
Des histoires, des chansons, des jeux pour les 0-6 ans et de la bonne humeur.
Assistantes maternelles bienvenues !
Pratique : à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche. .
Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr
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English : Contes et comptines
L’événement Contes et comptines Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par OT CdC Coeur du Perche
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