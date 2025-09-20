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AGENDA · Rémalard en Perche

Contes et comptines Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

mercredi 14 octobre 2026 · Bellou sur Huisne · Rémalard en Perche

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Bellou sur Huisne
Adresse
2 Rue de l'Huisne
Ville
61110 Rémalard en Perche
Département
Orne
Tarif

Rémalard en Perche

Contes et comptines

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 10:00:00
fin : 2026-10-14

Date(s) :
2026-10-14

Avec Chantal et Claudine.

Des histoires, des chansons, des jeux pour les 0-6 ans et de la bonne humeur.

Assistantes maternelles bienvenues !

Pratique : à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche.   .

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93  lepassage@remalardenperche.fr

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English : Contes et comptines

L’événement Contes et comptines Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par OT CdC Coeur du Perche

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