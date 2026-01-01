Contes et concert Médiathèque de Brec’h Brech

Contes et concert

Médiathèque de Brec’h 2 Rue Park Ar Fetan Brech Morbihan

Début : 2026-01-23 17:30:00

fin : 2026-01-23 19:30:00

2026-01-23

Dans le cadre de la nuit de la lecture

Venez écouter des histoires jeunesse et adulte contées par les agents et bénévoles de la médiathèque.

Puis place à une pause gourmande avant un concert de compositions MAO (Musique Assistée par Ordinateur) présenté par l’école de musique d’Auray. .

Médiathèque de Brec’h 2 Rue Park Ar Fetan Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 79 50

