Contes et concert Médiathèque de Brec’h Brech

Médiathèque de Brec’h 2 Rue Park Ar Fetan Brech Morbihan
Début : 2026-01-23 17:30:00
fin : 2026-01-23 19:30:00
2026-01-23
Dans le cadre de la nuit de la lecture
Venez écouter des histoires jeunesse et adulte contées par les agents et bénévoles de la médiathèque.
Puis place à une pause gourmande avant un concert de compositions MAO (Musique Assistée par Ordinateur) présenté par l’école de musique d’Auray. .
