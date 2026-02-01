Contes et créations | Crée ton blason !

33 Rue du Centre Berneuil-sur-Aisne Oise

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 14:30:00

fin : 2026-02-27 16:30:00

Date(s) :

2026-02-27

Aujourd’hui, tu entres dans le monde des châteaux et des légendes. Mais avant de plonger dans ce monde, tu vas créer ton propre blason. Couleurs, symboles, motifs chaque détail raconte qui tu es et l’aventure que tu t’apprêtes à vivre !

Une fois les créations terminées, place à l’écoute et à l’imaginaire. Installe-toi confortablement pour découvrir des histoires de princesses audacieuses et de chevaliers courageux, peuplées de châteaux, de défis et de grandes amitiés.

Aujourd’hui, tu entres dans le monde des châteaux et des légendes. Mais avant de plonger dans ce monde, tu vas créer ton propre blason. Couleurs, symboles, motifs chaque détail raconte qui tu es et l’aventure que tu t’apprêtes à vivre !

Une fois les créations terminées, place à l’écoute et à l’imaginaire. Installe-toi confortablement pour découvrir des histoires de princesses audacieuses et de chevaliers courageux, peuplées de châteaux, de défis et de grandes amitiés. .

33 Rue du Centre Berneuil-sur-Aisne 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 42 81 44 contact@destination-pierrefonds.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Today, you’re entering the world of castles and legends. But before you dive in, you’ll have to create your own coat of arms. Colors, symbols, motifs: every detail tells the story of who you are and the adventure you’re about to embark on!

Once your creations are complete, it’s time to listen and imagine. Sit back and enjoy stories of daring princesses and brave knights, castles, challenges and great friendships.

L’événement Contes et créations | Crée ton blason ! Berneuil-sur-Aisne a été mis à jour le 2026-01-19 par Compiègne Pierrefonds Tourisme